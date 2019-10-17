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MSB: Yaptırım sözleri, NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığını duyurdu.  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır.

MSB: Yaptırım sözleri, NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım söylemlerinin 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmadığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır. Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir" ifadeleri kullanıldı.

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