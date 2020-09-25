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  4. MSB yayınladı! İşte Oruç Reis’li Preveze Deniz Zaferi belgeseli

MSB yayınladı! İşte Oruç Reis’li Preveze Deniz Zaferi belgeseli

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Preveze Deniz Zaferi’nin 482. Yıldönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeselle Barbaros Hayrettin Paşa anıldı. Belgeselde, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Oruç Reis’in aldığı başarıları anlatması dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı, Preveze Deniz Zaferi’nin 482. Yıldönümü dolayısıyla bir belgesel yayımlayarak Barbaros Hayrettin Paşa’yı andı. Belgeselde, Preveze Deniz Zaferi’nin nasıl kazanıldığına dair bilgiler Barbaros Hayrettin Paşa’nın canlandırılmasıyla anlatılırken, gerçekleştirilen seferler hakkında bilgiler paylaşıldı.

'BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'NIN ANILDIĞI BELGESELDE ORUÇ REİS VURGUSU'

Belgeselde, Barbaros Hayrettin Paşa’nın sefer esnasında esir edilen ve zindana kapatılan Oruç Reis’ten, “Esaretten kurtulan ağam Oruç’un nam-ı tüm dünyaya yayıldı. Birlikte nice gazalar ettik, nice cenklerden zaferle döndük. Cezayir’i fethedip kendimize mülk eyledik. Düşman Oruç ağamın korkusundan denizde gemi yüzdüremez oldu. Düşman, Cezayir’in düşüşünü hiç unutmadı” ifadelerini kullanarak bahsetmesi de dikkat çekti.

Doğu Akdeniz’de sismik arama faaliyetleri yürüten “MTA Oruç Reis” gemisinin faaliyetlerini sürdürdüğü bu dönemde, belgeseldeki “Oruç Reis” vurgusu da dikkat çekti.

İHA

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