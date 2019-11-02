MSB: YPG Tel Abyad’da Sivillere Saldırdı 13 Ölü

Suriye’nin Türkiye sınırına yakın kentlerinden Tel Abyad’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 13 kişinin öldüğü ve 30’dan fazla yaralı olduğu bildiriliyor.

Reuters haber ajansının Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Anadolu Ajansı’na dayandırarak aktardığı haberde saldırının bomba yüklü araçla Cumartesi günü ilçe merkezindeki pazar yerine düzenlendiği kaydedildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda sivillerin hedef alındığını açıkladı.

MSB’nın açıklamasında, ”YPG/PKK tarafından Telabyad'da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı. Tüm ülkeleri terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden saldırıyla ilgili açıklama gelmedi.

Tel Abyad, Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Türkiye’nin desteklediği yerel muhalif grupların kontroluna geçmişti. Suriye’deki iç savaşın başlamasından sonra önce muhalif grupların ardından bir süre IŞİD’in kontroluna geçen Tel Abyad, Türkiye’nin operasyonuna kadar da YPG’nin elindeydi.

