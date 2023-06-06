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MSB: Yunanistan sınırında 5'i FETÖ'cü 29 kişi yakalandı

06.06.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında sınırda yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada Yunanistan’dan Türkiye’ye zorla gönderilmeye çalışılan 5’i FETÖ mensubu 29 kişiyi yakaladığı duyuruldu.

MSB: Yunanistan sınırında 5'i FETÖ'cü 29 kişi yakalandı

MSB, 'Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5’i FETÖ mensubu 29 kişiyi yakaladı.' açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

“Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.

Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan 2’sinin polislikten, 2’sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1’inin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ Terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi.”

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Yunanistan msb sınır

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