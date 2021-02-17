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  4. MSB: "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgede donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi."

MSB: "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgede donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi."

17.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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MSB: "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgede donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi."

MSB: "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgede donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi."

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