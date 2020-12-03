MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık’ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık’ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık’ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık’ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."