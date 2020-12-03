HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık’ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık’ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."

03.12.2020 13:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık’ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 3 Aralık’ta PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 6 terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar devam etmektedir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulunduTuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu
65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?65 yaş ve üstü cuma namazına gidebilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Kırmızı bültenle aranan Azerbeycanlı iş adamı Bağcılar'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Gören polisi aradı! Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta ihbara giden polislere ateş açıldı! Özel harekat operasyon başlattı

İhbara giden polislere ateş açıldı! Özel harekat operasyon başlattı

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı mı olacak?

Uzman çavuş Mehmet Altun, Afrin'de şehit oldu

Afrin'den kahreden haber!

Cep telefonuna gelen mesaja ilk başta inanmadı! Hiç gitmediği İstanbul’da otoyol geçiş cezası yedi

Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.