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MSB: 'Zeytin Dalı' harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) 'Zeytin Dalı' harekat bölgesinde sürdürülen operasyonel faaliyetler sırasında, 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) 'Zeytin Dalı' harekat bölgesinde sürdürülen operasyonel faaliyetler sırasında, 1 askerin şehit olduğu açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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