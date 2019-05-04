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MSB: Zeytin Dalı harekat bölgesinde 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin askerin hafif yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin askerin hafif yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 4 Mayıs 2019 tarihinde, PKK/YPG’li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları atışlar sonucunda 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

ANKARA, (DHA)

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