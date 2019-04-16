MSB:"Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce Tel Rıfat’tan yapılan saldırılarda, hasar ve zayiatımız bulunmamakla birlikte, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir."
MSB:"Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce Tel Rıfat’tan yapılan saldırılarda, hasar ve zayiatımız bulunmamakla birlikte, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir."
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MSB:"Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce Tel Rıfat’tan yapılan saldırılarda, hasar ve zayiatımız bulunmamakla birlikte, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir."
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