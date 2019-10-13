MSB:"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."

MSB:"Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda gece boyunca kara ve hava ate\u015f destek vas\u0131talar\u0131 ve \u0130HA\u2019larla desteklenen operasyonlar ba\u015far\u0131yla devam etti. Etkisiz hale getirilen ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 480 oldu."PARTNEREvleniyorlar m\u0131? \u0130stanbul\u2019da Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na destek konvoyuHurdaya d\u00f6nen otomobildeki s\u0131k\u0131\u015fanlar\u0131 itfaiye \u00e7\u0131kartt\u0131
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