MSB:"Ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e-3 Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Haftanin b\u00f6lgesinde icra edilen hava harek\u00e2t\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubu 5 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi" D\u00fcnyan\u0131n deniz kuvvetleri en g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00fclkeleri a\u00e7\u0131kland\u0131! T\u00fcrkiye bak\u0131n ka\u00e7\u0131nc\u0131 s\u0131radaSafranbolu\u2019da alevlerin sard\u0131\u011f\u0131 ah\u015fap ev tamamen yand\u0131\u00d6mer Urhal Samsun Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc oldu
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