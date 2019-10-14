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MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nı anbean takip eden Akar ve komutanlar dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığında sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.

Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantı

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kaps

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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