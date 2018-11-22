MSB'den 7 askerin şehit olduğu Süngü Tepe kazası ile ilgili açıklama

ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'nin Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde, geçen 9 Kasım'da meydana gelen 7 askerin şehit olduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca idari ve teknik inceleme yapan heyetin inceleme sonuçları açıklandı. Eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığı belirtililen açıklamada, "Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında 'kama' olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği" ifade edildi.

Süngü tepe Üs Bölgesi'nde top atışı sırasında barutların alev alarak atış için bekletilen mühimmatın patlaması sonucu meydana gelen kazada 7 asker şehit olurken, 26 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca uzman heyetin sürdürdüğü idari ve teknik incelemenin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada kazanın top atışı ardından kopan parçanın neden olduğu alevlerin, atışlarda kullanılacak barutları tutuşturmasıyla zincirleme patlamaların meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"Kayıtların incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinden, silah ve mühimmatın atışa uygun durumda olduğunun, eğitim ve atış göreviyle ilgili hazırlıkların usulüne uygun olarak yapıldığının anlaşıldığı, atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında 'kama' olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği, ayrıca 175 mm’lik M107 K/M toplarla bugüne kadar yapılan atışlarda bu tip bir kazanın meydana gelmediği belirlenmiştir. Adli makamlarca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında atışta kopan topa ait parçaların detaylı teknik analizlerinin yapılması sonucunda kamanın kopma nedeni ve kazanın nihai sebebinin belirlenebileceği değerlendirilmektedir. Kazanın nihai sebebi belirlenene kadar tedbir olarak 175 mm’lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımı durdurulmuş, bölgedeki terörle mücadele harekâtı diğer ateş destek vasıtalarıyla desteklenmeye devam edilmektedir."

Açıklamada son olarak kazada şehit olan 7 askerin ailelerine bir kez daha başsağlığı dileğinde bulunularak, yaralı askerlere de acıl şifalar dilendi.

