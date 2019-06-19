HABER

MSB'den Araklı'daki sel felaketinde ölenler için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:44 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kara ve Hava Kuvvetlerimizin 2 helikopter ve 2 uçak ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı Araklı'daki sel felaketinde, maalesef hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Trabzonlu hemşehrilerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Bakanlık tarafından bölgedeki kurtarma çalışmalarından video ve fotoğraf da paylaşıldı.

PARTNERGören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!Gören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!
Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişmeYeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme
Erdoğan "İstanbul biz birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda konuştu (1)Erdoğan "İstanbul biz birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda konuştu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

SON DAKİKA! Yeni Askerlik Yasası'nda tarih belli oldu

Yeni Askerlik Yasası tarihi belli oldu!

Bolu'da sel! D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Sular altında kaldı! D-100 trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.