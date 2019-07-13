MSB'den 'Askeralma Kanunu' duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nce yapılan duyuruda "Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlar; 2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır. 2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır. İki veya üç yıllık meslek yüksekokulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler, 31 Temmuz 2019’a kadar yoklamalarını yaptıracaktır. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecektir."

Milli Savunma Bakanlığı 'Askeralma Kanunu' gereğince Askeralma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak faaliyetlerle ilgili duyuru yaptı.

BEDELLİ BAŞVURULARI 16 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Duyuruda, bedelli askerlik hizmetinden yararlanacakların başvurularının 16 Temmuz 2019’da başlayacağı, kura işleminin 2020 Ocak ayında yapılacağı ve duyurulacağı bildirilerek şöyle denildi: "Hak sahiplerinin 1 aylık temel askerlik eğitimi için silâhaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacaktır. Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 01 Kasım 2019’a kadar; diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019’a kadar yapacaktır. Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 liradır. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacaktır."

DÖVİZLE ASKERLİK

Duyuruda "2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro’dur. Mevcut uygulamaya devam edilecektir. İdari para cezası alanlardan; 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silahaltında bulunanların, 26 Aralık 2019’a kadar silahaltına alınacakların ödenmemiş idari para cezaları tahsil edilmeyecektir. 2020 yılında silahaltına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır" denildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

