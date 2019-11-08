HABER

MSB'den Ata'nın ebedi istirahatgahına özel video

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla hazırlanan videoda, Ata'nın Anıtkabir'deki ebedi istirahatgahına ilişkin bilgiler paylaşılıyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki ebedi istirahatgahını anlatan video hazırlandı.

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Atatürk'ün "Bir gün elbet öleceğim. Milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben, mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı bir Türk bayrağı görmek isterim." sözlerine yer verilerek, vasiyet kabul edilen bu sözler sebebiyle mezar odasının Ankara Kalesi'ndeki Türk Bayrağı'nı görecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.

Atatürk'ün mezar odasına yönelik bilgilerin paylaşıldığı videoda, şunlar kaydedildi:

"Atatürk'ün aziz naaşının yer aldığı mezar odası, mozole binasının içerisinde yer alan sembolik lahit taşının tam olarak 7 metre altında bulunmaktadır. Mezar odası, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak sekizgen şekilde inşa edilmiştir. Sekizgenlik sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgelemektedir. Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden alınan ve tahniti çözülerek İslami kurallara uygun olarak kefenlenen Atamızın naaşı, 10 Kasım 1953 tarihinde 105 farklı noktadan getirilerek harmanlanan vatan toprağına emanet edilmiştir.

Kırmızı sandukasının etrafında bulunan sarı pirinç vazolar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan getirilen topraklar bulunmaktadır. Atamız her daim kutsal vatan topraklarında milletiyle birlikte yaşamaya devam etmektedir."

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir." sözleriyle sonlanan videoda, Atatürk'ün mezar odasına yönelik görüntüler yer alıyor.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Muğla’da ’Koçluğa İlk Adım’ eğitimi düzenlenecekMuğla’da ’Koçluğa İlk Adım’ eğitimi düzenlenecek
Samsun’da trafik kazası: 1 ölüSamsun’da trafik kazası: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir Atatürk'ün mezar odası Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parmağındaki yüzüğü çıkaramadı, testereyle kesildi

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Suriye'nin kuzeyinde üçüncü devriye

Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik!

Son dakika! PKK'ya yönelik Kıran-5 operasyonu başladı! 175 tim katılıyor

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Deprem uzmanı: İstanbul’daki 5.8 deprem bize son şansımız der gibi oldu

İstanbul için flaş öneri

Son dakika Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı (Bitcoin Safiye Gökçe Y. kimdir?)

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.