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MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:37 | Son Güncelleme

        MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında bir video yayımladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında bir video yayımladı. Atatürk'ün, 'Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır' sözünün yer aldığı klipte, 'Daima kalbimizdesin' mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından saat 09.05'te paylaşılan videoda, 'Daima Kalbimizdesin, Mustafa Kemal Atatürk' mesajına yer verildi. Videoda, Anıtkabir'de bulunan Aslanlı Yol anlatıldı. Atatürk'ün aziz naaşının 10 Kasım 1953 günü Türk askerlerinin omzunda bu yoldan ebedi istirahatgahına taşındığı belirtildi. Videoda ayrıca Atatürk'ün, 'Türk, esaret kabul etmeyen bir millettir. Türk milleti esir olmamıştır' ifadelerine yer verildi.

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