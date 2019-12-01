HABER

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı; Birleşmiş Milletler (BM) mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde tarihi- kültürel değerlerimiz çerçevesinde icra edilmiştir" denildi.  Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Barış Pınarı Harekatı; Birleşmiş Milletler (BM) mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde tarihi-kültürel değerlerimiz çerçevesinde icra edilmiştir' başlığıyla yazılı açıklama yayımlandı.

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı; Birleşmiş Milletler (BM) mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde tarihi- kültürel değerlerimiz çerçevesinde icra edilmiştir" denildi.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Barış Pınarı Harekatı; Birleşmiş Milletler (BM) mevzuatı ve uluslararası hukuka uygun şekilde tarihi-kültürel değerlerimiz çerçevesinde icra edilmiştir' başlığıyla yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada harekatın, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, sadece teröristlerin hedef alınarak, gerçekleştirildiği belirtilip, şunlar kaydedildi:
"Harekat süresince hedef seçimi ve kullanımında önceki harekâtlarda olduğu gibi uluslararası hukuka uygun hareket edilmiş, terörist hedefler hassas sistemler ve yöntemlerle belirlenmiştir. Barış Pınarı Harekâtı, köklü tarihimizin ve kültürümüzün önemli bir parçası olan mesleki, manevi ve etik değerlerimiz çerçevesinde, hiçbir masum sivile, tarihi, kültürel ve dini yapılara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanmış ve icra edilmiştir. Türkiye bölgede güvenli bölge ve istikrarı tesis etme kapsamında keşif-gözetleme, mayın, el yapımı patlayıcı ve hayatın normale döndürülmesi faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG'li teröristlerce ise masum siviller hedef alınarak bombalı saldırılar düzenlenmekte, Suriyeli kardeşlerimiz vahşice katledilmektedir. Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri ile yerinden edilmiş Suriyeli Kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönüşü için çaba sarf ederken, PKK/YPG'li teröristlerce yapılan sızma ve saldırı girişimlerine 'meşru müdafaa' kapsamında gerekli karşılık verilmektedir."

FOTOĞRAFLI

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
7 çocuk ve 9 torun sahibi bakkal, 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı7 çocuk ve 9 torun sahibi bakkal, 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı
Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldularHurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

Eşiyle ilgili gerçeği öğrendi! Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Singapur’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus A350’lerle ilk tarifeli uçuş

İstanbul Havalimanı'na ilk kez indi!

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Uyuşturucu bağımlısı, annesini odunla uykuda öldürmüş

Öz annesini feci şekilde öldürdü! Korkunç olay

Antalya Saklıkent'e mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü!

Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Elazığ'dan acı haber: Astsubay kazada yaşamını yitirdi

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Feci kaza! 1'i ağır 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.