MSB’den ‘Daima Kalbimizdesin’ paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılı nedeniyle Anıtkabir’in anlatıldığı bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından saat 09.05’te 10 Kasım’a özel bir video paylaşıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınlanan videoda, “Bir gün elbet öleceğim, milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı Türk bayrağı görmek istiyorum" ifadelerine yer verildi. Atatürk’ün ebedi istirahatgahının her zaman Ankara Kalesi’nde bulunan Türk bayrağını gördüğü ve İslami kurallara göre gömüldüğü ifade edildi. Videoda Atatürk’ün kabrinin etrafında vazolarda bulunan toprakların 81 ilden getirilip konulduğu anlatılarak, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Azerbaycan’dan da toprak getirildiği belirtildi. Videonun sonunda ise "Atamız her daim kutsal vatan topraklarında milletiyle birlikte yaşamaya devam etmektedir” denildi.