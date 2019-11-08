HABER

MSB’den ‘Daima Kalbimizdesin’ paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81.

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılı nedeniyle Anıtkabir’in anlatıldığı bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından saat 09.05’te 10 Kasım’a özel bir video paylaşıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayınlanan videoda, “Bir gün elbet öleceğim, milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı Türk bayrağı görmek istiyorum" ifadelerine yer verildi. Atatürk’ün ebedi istirahatgahının her zaman Ankara Kalesi’nde bulunan Türk bayrağını gördüğü ve İslami kurallara göre gömüldüğü ifade edildi. Videoda Atatürk’ün kabrinin etrafında vazolarda bulunan toprakların 81 ilden getirilip konulduğu anlatılarak, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Azerbaycan’dan da toprak getirildiği belirtildi. Videonun sonunda ise "Atamız her daim kutsal vatan topraklarında milletiyle birlikte yaşamaya devam etmektedir” denildi.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Gaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltıGaziantep’te yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
Lise öğrencilerine uygulamalı özel dersLise öğrencilerine uygulamalı özel ders
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Arınç'tan canlı yayında flaş açıklamalar

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Kartal'dan Avrupa'ya acı veda

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Başakşehir Avusturya'da şov yaptı!

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Hemşire, istihbaratçı... Hepsi yakalandı

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

Trump ağzından kaçırdı! 'Bu sözler şok edici'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parmağındaki yüzüğü çıkaramadı, testereyle kesildi

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Son dakika: Türkiye ve Rusya'dan Suriye'nin kuzeyinde üçüncü devriye

Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik!

Son dakika! PKK'ya yönelik Kıran-5 operasyonu başladı! 175 tim katılıyor

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Deprem uzmanı: İstanbul’daki 5.8 deprem bize son şansımız der gibi oldu

İstanbul için flaş öneri

Son dakika Bakan Selçuk'tan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı (Bitcoin Safiye Gökçe Y. kimdir?)

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.