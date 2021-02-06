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MSB’den duygulandıran paylaşım

06.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak, Mehmetçiklerin terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden, "El uzatalım sevgiyle, umutla dolsun dört bucak.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak, Mehmetçiklerin terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden, "El uzatalım sevgiyle, umutla dolsun dört bucak. Mehmetçiğimin azmiyle, durmadan tütsün her ocak Kahraman Mehmetçiğimizin, terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesinde, insani yardım faaliyetleri devam ediyor" notuyla bir video paylaşarak, Mehmetçiklerin terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

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