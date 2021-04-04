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MSB'den emekli amirallerin bildirisine tepki

04.04.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Montrö Sözleşmesi ve tarikat tartışmalarına değinen emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi, "Demokrasimize zarar ermekten başka bir işe yaramaz" ifadesi kullanıldı.

MSB'den emekli amirallerin bildirisine tepki

Milli Savunma Bakanlığı, emekli 103 amiralin Montrö Sözleşmesi ve bir tuğamiralin tarikat evinde görüntülenmesiyle ilgili bildirisine karşı açıklama yaptı.

"Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır" denilen açıklamada "bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadesine yer verildi.

TSK’nın "hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamayacağı" kaydedildi.

Emekli amirallerin Cumartesi gecesi yayımladığı bildiride "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" denilmişti.

Bildiride, Tuğamiral Mehmet Sarı’ın bir tarikat evinde sarıklı ve cübbeli haldeki görüntülerine ilişkin olaraksa "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.

DW/GY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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