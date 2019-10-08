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MSB'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'engel tanımaz aşarız' notu ile paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların eğitimlerinin yer aldığı videoyu Twitter'dan 'engel tanımaz aşarız' notu ile paylaştı.

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı öncesi, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yeni bir video paylaştı. 'Engel tanımaz aşarız' notu ile paylaşılan videoda, komandoların eğitimdeki görüntülere yer verildi. Komandoların, karada ve denizde gerçekleştirdiği eğitimlerinden hazırlanan ve 2 dakika 20 saniye süren video, "Allah Türk Komandosunu korusun" mesajı ile sona erdi.

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Haber:Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-

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