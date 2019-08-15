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MSB'den ‘Güvenli Bölge’ açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 21:01 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Güvenli Bölge ile ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin, Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.  MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Güvenli Bölge ile ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin, Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.
MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir."

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