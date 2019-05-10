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MSB'den havada yakıt ikmali paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, KC-135R tanker uçaklarının F16'lara havada yakıt ikmali yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), KC-135R tanker uçaklarının F16'lara havada yakıt ikmali yaptığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, F16'lara kesintisiz uçuş amacıyla havada yapılan yakıt ikmalinin görüntüleri yer aldı.

Paylaşımda, "Önemli bir kuvvet çarpanı olarak Hava Kuvvetlerimizin küresel erişim yeteneğine sahip olmasını mümkün kılan KC-135R tanker uçaklarımız, muharip uçaklarımızın mühimmat, menzil ve uçuş süresi yönüyle kabiliyetlerini artırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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havada yakıt ikmali Milli Savunma Bakanlığı Twitter

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