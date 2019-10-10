MSB’den ’Herekat devam ediyor’ mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat’ın doğusuna olan harekatın devam ettiğini bildirdi.MSB, yayımladığı mesajda, "Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat’ın doğusuna olan harekatın devam ettiğini bildirdi.
MSB, yayımladığı mesajda, "Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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