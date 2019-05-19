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MSB'den "Milli Mücadele'ye Adım Adım" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü kapsamında "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temasıyla hazırlanan videoların dördüncüsü paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü kapsamında "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temasıyla hazırlanan videolardan dördüncüsü paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 16 Mayıs'ta İstanbul'dan başlayan Bandırma Vapuru'yla yolculuğunun, tüm engellemelere ve olumsuz hava koşullarına rağmen 19 Mayıs 1919'da sabahın ilk ışıklarıyla Samsun'da tamamlandığı anlatıldı.

Videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dört günlük yolculuğuna ait görüntüler eşliğinde, "Ben 1919 senesi Mayıs içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben, bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararetle kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına emindim ki, bunu adeta gözlerimle görüyordum." sözlerine yer verildi.

19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı ilan edilmesinin ardından gençlerin katılımıyla yapılan kutlamalardan görüntülerinin de yer aldığı videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Tütün İskelesi'nden kurtuluş destanına atılan o kararlı ilk adım, mavi gözlerin aydınlığıyla birleşecek, tüm Anadolu'ya ve Türk milletine güç olacaktı. O gücün sönmez, sarsılmaz ve yıkılmaz cevheri önce üç buçuk yıl sürecek İstiklal Mücadelemizin müjdecisi olur. Ardından da hiç bitmeyecek heyecan ve enerjiyle ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılır. Bir asır sonra Türk milletinin bugünkü temsilcileri olarak her yaştan gençler olan bizler, varlığımızın teminatı ilk adımın izinde, milletimiz için, milletimizle birlikte var olmaya devam ediyoruz. 100'üncü yaşında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

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19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü "Milli Mücadeleye Adım Adım" Milli Savunma Bakanlığı mustafa kemal paşa

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