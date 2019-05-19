Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü kapsamında "Milli Mücadele'ye Adım Adım" temasıyla hazırlanan videolardan dördüncüsü paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 16 Mayıs'ta İstanbul'dan başlayan Bandırma Vapuru'yla yolculuğunun, tüm engellemelere ve olumsuz hava koşullarına rağmen 19 Mayıs 1919'da sabahın ilk ışıklarıyla Samsun'da tamamlandığı anlatıldı.

Videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dört günlük yolculuğuna ait görüntüler eşliğinde, "Ben 1919 senesi Mayıs içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben, bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararetle kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına emindim ki, bunu adeta gözlerimle görüyordum." sözlerine yer verildi.