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  4. MSB’den Somalili 330 misafir askeri personelin eğitimlerine yönelik paylaşım

MSB’den Somalili 330 misafir askeri personelin eğitimlerine yönelik paylaşım

01.03.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Somali Silahlı Kuvvetlerinden 330 misafir askeri personelin “Komando Temel Eğitimleri”nin devam ettiği kaydedildi.Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden Somalili 330 misafir askeri personelin eğitimlerine yönelik paylaşımda bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Somali Silahlı Kuvvetlerinden 330 misafir askeri personelin “Komando Temel Eğitimleri”nin devam ettiği kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden Somalili 330 misafir askeri personelin eğitimlerine yönelik paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, “Isparta’da bulunan Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığımızda; Somali Silahlı Kuvvetlerinden 330 misafir askerî personelin “Komando Temel Eğitimleri” devam ediyor” açıklamalarında bulunuldu.

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