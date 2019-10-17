MSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' açıklaması

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin sosyal medya üzerinden dezenformasyona yönelik kasıtlı paylaşımlarına, ahlaksız iftiralarına rağmen Barış Pınarı Harekatı insani ve ahlaki değerler ile uluslararası hukuk esas alınarak başarılı şekilde sürdürülmektedir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkma cesareti gösteremeyen hain terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın, Barış Pınarı Harekatı'na gölge düşürmek için sosyal medya yalanlarına sarıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Terör örgütleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile uzaktan yakından ilgisi olmayan ve bir kaç yıl önce çekilmiş olan pek çok fotoğraf ve videoyu, 'siviller öldürülüyor' algısı oluşturarak, tüm dünyayı aldatma gayretine düştü. Terör örgütlerinin sosyal medyadan paylaştığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan fotoğraflar, sözde 'Kürt savaşçılar' denilerek güzelleme yapılan terör örgütünün izlediği ahlaksız yol ve yöntemleri de gözler önüne seriyor. Yayınlandığı ülkelerin yöneticileri tarafından bile şiddetle eleştirilen bu görüntüleri kasıtlı ve bilinçli bir şekilde gerçekmiş gibi paylaşan uluslararası yayın kuruluşları da terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyor. Terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerin özellikle sosyal medya üzerinden dezenformasyona yönelik kasıtlı paylaşımlarına, ahlaksız iftiralarına rağmen Barış Pınarı Harekatı insani ve ahlaki değerler ile uluslararası hukuk esas alınarak başarılı şekilde sürdürülmektedir."

