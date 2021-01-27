MSB’den teröristlere Sakarya Marşı’yla gözdağı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu tabiat şartlarında gerçekleştirdiği operasyonların görüntülerini Sakarya Marşı’nın dizelerine yer vererek paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zorlu kış şartlarına rağmen kararlılıkla süren operasyonların görüntüleri yer aldı. Sakarya Marşı’nın ’’Ey mert asker, durma yürü ileri! Vatanımda bir tek düşman kalmasın’’ dizelerinin yer alan paylaşımda, "Milli menfaatlerimizin cesur savunucusu kahraman Türk ordusu ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla bayraklaşan vatan topraklarını canı pahasına savunmaya devam ediyor’’ denildi.

