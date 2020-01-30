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MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline videolu tepki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

"Avrupa Parlamentosunda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde al sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a, sosyal medya üzerinden "İşte bu bayrak" şarkısının yer aldığı video ile tepki gösterdi.

Bakanlığın Twitter hesabından "İşteBuBayrak" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Avrupa Parlamentosunda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde al sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşılan videoda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Gaziantep Çıldıroba Üs Bölgesi, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı, Trabzon TCG Yavuz Fırkateyni ziyaretleri ile Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın buralarda verdiği konserlerin görüntülerine yer verildi.

Videoda, Kabaklı, dalgalanan Türk bayrağı altında "İşte bu bayrak" türküsünü seslendirirken, askerler de türküde geçen "Zemin kan kırmızı, ayyıldızı ak / O mübarek bayrak, işte bu bayrak" sözlerine eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
"İşte bu bayrak" Esat Kabaklı Milli Savunma Bakanlığı

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