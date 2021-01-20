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MSB’den Zeytin Dalı Harekatı paylaşımı

20.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" notuyla bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" notuyla bir video paylaştı. Görüntülerde, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bugüne Türkiye’nin desteğiyle terörden temizlenen bölgelerdeki gelişmeler anlatıldı.

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