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  4. MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümüne özel paylaşım

MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümüne özel paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümüne özel paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde şehit ve gazileri andı.

Bakanlık, Twitter hesabından, Türkiye'nin 20 Ocak 2018'de Afrin'i terörden arındırmak için başlattığı harekatın yıl dönümüne özel paylaşım yaptı.

"Afrin'e barış ve huzuru getiren Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, "Yeşerdi, serpildi destan oldu Zeytin Dalı" yazısı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Türk bayraklı çocukların bulunduğu bir görsel de kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin gazi Milli Savunma Bakanlığı şehit Twitter Zeytin Dalı Harekatı

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