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  4. MSB:"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı."

MSB:"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

MSB:"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz.

MSB:"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı."

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