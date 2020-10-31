MSB:"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve gerekli araçları İzmir’e ulaştırmaya devam ediyoruz. 2 uçağımız daha İzmir’e yardım elini ulaştırmak için Diyarbakır’dan havalandı."