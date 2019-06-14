MSB:"Irak kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesinde ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile toplam 48 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist etkisiz hale getirilirken, imha edilen ma\u011fara ve s\u0131\u011f\u0131naklar\u0131n say\u0131s\u0131 da 118\u2019e \u00e7\u0131kt\u0131. " Sosyal medya i\u00e7in en iyi foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekmek isteyenler dikkat!Antalya\u2019da kiral\u0131k ev doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u01312 arkada\u015f\u0131 b\u0131\u00e7aklad\u0131lar - Foto\u011fraf iptali
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