MSB:"Irak kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesinde ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile 153 may\u0131n ve EYP imha edildi. 177 ma\u011fara ve s\u0131\u011f\u0131nak da i\u00e7indeki malzemelerle birlikte kullan\u0131lamaz hale getirildi."PARTNERG\u00f6\u011f\u00fcslerinizin b\u00fcy\u00fck g\u00f6r\u00fcnmesi i\u00e7in...\u015eanl\u0131urfa\u2019da \u015fehit mezarlar\u0131n\u0131n demir korkuluklar\u0131n\u0131 \u00e7ald\u0131larHamile kar\u0131s\u0131na kur\u015fun ya\u011fd\u0131ran \u015fah\u0131s adliyeye sevk edildi
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