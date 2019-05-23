MSB:"Irak kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 neticesinde, PKK b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan silah mevzii, bar\u0131nak ve s\u0131\u011f\u0131nak olarak kullan\u0131lan hedefler vuruldu."PARTNERRamazan Bayram\u0131'n\u0131 \u0130stanbul'da ge\u00e7ireceklere 14 tavsiye(\u00d6zel) Pendik\u2019de kontrolden \u00e7\u0131kan ara\u00e7 kamyonete \u00e7arpt\u0131: 2 yaral\u0131Arac\u0131n yan d\u00f6\u015femesine zulalanm\u0131\u015f 75 kilo eroin ele ge\u00e7irildi
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