MSB:"Irak kuzeyindeki Zap b\u00f6lgesinde tespit edilen 2 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist de ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava harek\u00e2t\u0131 ile etkisiz hale getirildi."Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m ada\u015f\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131nca esprileri s\u0131ralad\u0131Bakan Akar, \u015fehit asker i\u00e7in ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131 yay\u0131mlad\u0131Serbest dal\u0131\u015f \u015fampiyonu Derya Can\u2019\u0131n e\u015fi 12 saat sonra bulundu
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