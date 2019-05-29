MSB:"Mill\u00ee Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, g\u00fcvenlik ve i\u015fbirli\u011fi konular\u0131 ele al\u0131nd\u0131"D\u00fcnya onun mezuniyetini konu\u015fuyor! Sat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yokBakan G\u00fcl ve AK Parti kurmaylar\u0131 sahurda bir araya geldi\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Karadenizlilerle sahurda bulu\u015ftu