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MSB:"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

MSB:"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MSB:"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı"

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