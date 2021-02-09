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  4. MSB’nin Libyalı askerlere yönelik ’Terörle Mücadele Temel Eğitimi’ devam ediyor

MSB’nin Libyalı askerlere yönelik ’Terörle Mücadele Temel Eğitimi’ devam ediyor

09.02.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunuldu. Yapılan paylaşımda Libyalı askerlere yönelik Terörle Mücadele Temel Eğitimi’nden fotoğraflara yer verilirken, “Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması adı altında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz tarafından Homs Terörle Mücadele Eğitim Merkezi’nde Libyalı askerlere Terörle Mücadele Temel Eğitimi veriliyor” denildi.

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