MSB:"Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak Irak\u2019\u0131n kuzeyindeki Gara b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131 ile 2 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi."\u00c7e\u015fme olu\u011funda y\u00fcz\u00fcp duvar \u00fczerinde g\u00fcne\u015fleniyorlar\u015earampole devrilen trakt\u00f6r\u00fcn alt\u0131nda kalan \u00e7ift\u00e7i \u00f6ld\u00fcOtomobilden 15 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men ve 1 organizat\u00f6r \u00e7\u0131kt\u0131
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