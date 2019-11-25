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MSB:"Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen 11’inci kara devriyesi tamamlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen 11’inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 11’inci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat’ın doğusunda icra edilen 11’inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 11’inci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 11’inci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

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MSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladıMSB: Fırat'ın doğusunda 11'inci kara devriyesini tamamladı
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