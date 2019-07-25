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MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır."

MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır."

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