MSB:"S-400 Uzun Menzilli B\u00f6lge Hava ve F\u00fcze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin M\u00fcrted Hava Meydan Komutanl\u0131\u011f\u0131 \/ Ankara\u2019ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanm\u0131\u015ft\u0131r."PARTNER'B\u00f6yle gen\u00e7 kalmay\u0131 nas\u0131l ba\u015far\u0131yor?'T\u00fcrkiye\u2019nin ilk \u00e7ad\u0131r kamp oteli, ter\u00f6rden temizlenen Tunceli\u2019ye kurulduVan'da k\u00f6peklerin sald\u0131rd\u0131\u011f\u0131 12 kuzu telef oldu
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