MSB:"Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır."
MSB:"Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır."
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MSB:"Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır."
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