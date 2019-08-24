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MSB:"Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi"

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 19:21 | Son Güncelleme

MSB:"Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi"

MSB:"Suriye’de Fırat’ın Doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi"

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