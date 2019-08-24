MSB:"Suriye\u2019de F\u0131rat\u2019\u0131n Do\u011fusunda G\u00fcvenli B\u00f6lge birinci safha uygulamalar\u0131 kapsam\u0131nda, T\u00fcrk-ABD\u2019li komutanlar\u0131n i\u015ftirak etti\u011fi ilk ortak helikopter u\u00e7u\u015fu bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirildi"PARTNERHepsi d\u00fcnyan\u0131n en \u00fcnl\u00fc isimleri ama...Boylar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince \u015foke olacaks\u0131n\u0131z!Samanda\u011f\u2019da muhtar\u0131n arac\u0131 kur\u015funland\u0131\u0130lk helikopter u\u00e7u\u015fu ger\u00e7ekle\u015ftirildi
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