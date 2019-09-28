MSB:"Suriye\u2019de F\u0131rat\u2019\u0131n Do\u011fusunda G\u00fcvenli B\u00f6lge birinci safha uygulamalar\u0131 kapsam\u0131nda; yedinci ortak hava devriyesi 2 T\u00fcrk ve 2 ABD helikopterinin kat\u0131l\u0131m\u0131 ile planland\u0131\u011f\u0131 \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirildi." \n \n \nEv sahibi \u015foka girdi! Kirac\u0131 eve 40 arkada\u015f\u0131yla gelip...E\u015fi terk edince kendini ast\u0131Trabzon\u2019da karde\u015flerin araba merak\u0131 \u00f6l\u00fcmle sonu\u00e7land\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum