MSB:"Terör örgütü PKK’da çözülme sürüyor. Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Nusaybin’de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

MSB:"Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\u2019da \u00e7\u00f6z\u00fclme s\u00fcr\u00fcyor. Irak kuzeyi bar\u0131nma alanlar\u0131ndan ka\u00e7an 4 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist Silopi\u2019de, Suriye bar\u0131nma alanlar\u0131ndan ka\u00e7an 1 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist Nusaybin\u2019de g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerimize teslim oldu." Mustafa Sandal arkas\u0131ndan el hareketi yapm\u0131\u015ft\u0131! \u0130lk defa konu\u015ftuKastamonu\u2019da G\u00f6k\u0131rmak nehrinde \u00f6l\u00fc bal\u0131klar k\u0131y\u0131ya vurduElbay cinayetinde Zeynep Erg\u00fcl de tutukland\u0131
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