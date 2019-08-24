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MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

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