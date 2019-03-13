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MSC Cruises’tan 13.6 miyar Euro’luk yatırım planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 00:40 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren MSC Cruises, şirketin 19 yılda kat ettiği yol ve gelecek planları hakkında bilgi vermek amacıyla satış acenteleri ile İzmir’de bir araya geldi.

MSC Cruises’tan 13.6 miyar Euro’luk yatırım planı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE’de 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren MSC Cruises, şirketin 19 yılda kat ettiği yol ve gelecek planları hakkında bilgi vermek amacıyla satış acenteleri ile İzmir’de bir araya geldi. MSC Cruises Yönetici Direktörü Sonia Adiletta, 17 yeni nesil gemiyle 2027 yılı itibarı ile yıllık yolcu taşıma kapasitelerini yaklaşık 5,5 milyona çıkaracaklarını ve 13.6 milyar Euro’luk yatırım planları olduğunu söyledi.
İzmir’de yetkili satış acentelerini bir araya getirerek bilgilendirme toplantısı düzenleyen MSC Cruises, katılımcılara şirketin 2005 yılından beri katettiği yol ve gelecek planları hakkındaki ayrıntıları aktardı. Toplantıya MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, MSC Cruises Yönetici Direktörü Sonia Adiletta ve MSC Cruises Ticari Direktörü Burak Çalışkan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bölge yetkilileri ve yetkili satış acentesi çalışanları katıldı. MSC Cruises ekibini tanıtan MSC Cruises Ticari Direktörü Burak Çalışkan, katılımcılara MSC Book isimli platformun ayrıntılarını anlattı.
Sunumu ile firma için önemli sayısal verilere değinen Cruises Yönetici Direktörü Sonia Adiletta, "MSC Cruises 10 yıllık süre içerisinde yüzde 800 büyüdü ve Dünya sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Şirketimiz Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Amerika’da ise Pazar lideri durumunda. Denizlerdeki en modern filoya sahip şirketimiz kruvaziyer endüstrisinde 13.6 milyar Euro’luk benzeri görülmemiş yatırım planıyla filosunu 2027 yılına kadar 25 mega cruise gemiye çıkaracak. 2021 itibarı ile şu anki yolcu kapasitemizin 2 katı, 2026 itibarı ile ise şu anki yolcu kapasitemizin yaklaşık 3 katı büyüme elde etmeyi planlıyoruz. 17 yeni nesil gemimizle 2027 yılı itibarı ile yıllık yolcu taşıma kapasitemizi 5,5 milyona çıkaracağız. Bu yeni nesil gemilerin arasında yaklaşık 7 bin konuğu ağırlayabilecek kapasitedeki World Class mega gemiler ve ultra lüks kategoride dört gemi bulunuyor ” diye aktardı.
Türkiye pazarına güvendiklerini belirten Adiletta, dünya çapında hizmet veren şirketin orta ve uzun vadeli planlarına Türkiye’nin de dahil olduğunu söyledi. 225 adet rotası bulunan MSC Cruises, şimdiye kadar 15 gemisi ile 131 limandan biniş alarak 80 ülkede toplamda 191 limana uğradı.

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MSC Cruises’tan 13.6 miyar Euro’luk yatırım planıMSC Cruises’tan 13.6 miyar Euro’luk yatırım planıMSC Cruises’tan 13.6 miyar Euro’luk yatırım planı

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