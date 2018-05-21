MSI 2018'de şampiyon belli oldu!

Royal Never Give Up kesinlikle pek çoklarına göre turnuvanın favorisi değildi. Kendi ligleri olan LPL'i dahi kazanmaları beklenmiyordu. Fakat LPL Yari Final'inden beri Vadi'de bambaşka bir RNG gördük. Invictus Gaming'i mağlup eden ekip, finalde de EDward Gaming'i geçmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı. 2018 LPL Bahar Mevsimi, Uzi'nin şampiyonluk yaşadığı ilk mevsim oldu.
LPL'de zoru başardıktan sonra gözler MSI'ya çevrildi. En başında beri MSI 2018'in tek bir favorisi vardı. KING-ZONE DragonX varken RNG dahil hiçbir ekibe şampiyonluk şansı verilmiyordu. Grup Aşaması'ndan bu güne kadar olan süreç ise bunun tam tersini kanıtladı. Royal Never Give Up, turnuva başlangıcından itibaren performansını arttırmış ve finale oldukça formda çıkmıştı. KING-ZONE tarafıysa ilk günden itibaren belirli sıkıntılar yaşamış ve bunları yeterince çözememişti. Durum böyle olunca Royal Never Give Up finale yüksek bir özgüven ile çıktı. Bu yüksek özgüven de temiz bir zafer ve MSI 2018 şampiyonluğuyla taçlandı.
Serinin ilk karşılaşması şüphesiz en ilgi çekici seçimlere sahne oldu. RNG tarafı tamamen tank odaklı tercihlere yönelip tek hasar kaynağı olarak Uzi'nin Ezreal'ını Vadi'ye sundu. KZ de tam tersi bir yaklaşımla fiziksel hasara sırtını yasladı. Üst koridor Fiora'ya bırakılırken orta koridor için Irelia tercih edildi. Bdd'ye giden üç skor ilk dakikalarda KING-ZONE tarafını rahatlatsa da dakika 24'te kule altında yapılan savaştan üstün çıkan Royal Never Give Up oldu. RNG tek bir vücut olarak hareket ederken KZ üyeleri tek tek yakalanmakla meşguldü. Bu dengesiz oyun KZ'yi daha fazla oyunda tutamadı. RNG'nin tankları henüz çizik dahi almamışken oyun 31. dakikada sona erdi. Çin ekibi seriye oldukça tatmin edici bir zaferle başladı.
İkinci oyuna geçtiğimizde Bdd'nin Irelia, Uzi'nin de Ezreal ısrarı devam ediyordu. Farkı yaratan unsursa RNG ormancısı Karsa'nın erken oyunda attığı karşı baskınlar oldu. En kritik anlarda doğru yerde olmayı başaran Karsa, RNG'nin erken safhada yakaladığı küçük üstünlüklerin asıl kahramanıydı. Dakika 24'e gelindiğinde RNG tarafı vitesi arttırdı ve savaş kovalamaya başladı. Alınan Baron ve düşürülen inhibitör ile seriyi 2-0'a getirmek kolay bir hedef olarak görülüyordu. Ne var ki Bdd ve Khan hesaba katılmamıştı. KZ, dakika 28'de kendi ormanında başlayan takım savaşından üstün çıkarak Baron güçlendirmesini hanesine yazdırdı. Baron ile yapılan kuşatmaya RNG karşılık veremeyince de seride eşitlik sağlandı.
Irelia ve Cho'Gath tercihlerinden canı yanan RNG, çözümü bu iki şampiyonu yasaklamakta buldu. Çözüm yeterince işe yaramış görünüyordu. RNG erken oyunda oldukça dominant bir performans çizdi. Xiaohu - Karsa ikilisinin alt ve üst koridora yaptığı her baskın skor ve objektif olarak geri dönünce altın farkı kapatılamayacak düzeylere geldi. Dakika 25'i gösterdiğinde, altın farkını 15 bin civarına çekmiş seriyi 2-1'e getirmiş bir Royal Never Give Up vardı.
Dördüncü karşılaşma KING-ZONE DragonX için ya tamam ya devam mücadelesiydi. Bunun için bazı radikal kararlar alınması lazımdı. Bu radikal kararlar ilk olarak yasaklamalarda kendini gösterdi. Xiaohu'nun Vladimir'i ve Uzi'nin Ezreal'ı ellerinden alındı. KZ bunun üstüne bir de Khan için İllaoi ve Bdd için de Vel'Koz seçimlerini yaparak iddialı bir biçimde karşılaşmaya başladı. Seçimler iddialı olsa da karşılaşmanın ilk dakikalarına damga vuran taraf yine RNG oldu. Dakika 27'ye kadar da kontrol Çin ekibinde görünüyordu. İşlerin çığrından çıktığı yer de tam bu dakika oldu. KZ'nin sürpriz Baron kararı ve devamında yapılan savaşta Vel'Koz'dan alınan maksimum verim tüm kontrolü kendilerine kazandırdı. Düşen iki inhibitör karşılamanın beşinci maça gideceğine dair keskin bir inanç yarattı. Dakika 36'daki Xiaohu'nun Sıçra + Ulti kombinasyonuyla Pray'i yakalaması bu inancı bitiren hareket oldu. Rakip taşıyıcıları aradan çıkaran Royal Never Give Up, KING-ZONE DragonX üssünü bir kez daha düşürdü ve MSI 2018'in şampiyonu oldu.
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