MSI 2018'de şampiyon belli oldu!

Royal Never Give Up kesinlikle pek çoklarına göre turnuvanın favorisi değildi. Kendi ligleri olan LPL'i dahi kazanmaları beklenmiyordu. Fakat LPL Yari Final'inden beri Vadi'de bambaşka bir RNG gördük. Invictus Gaming'i mağlup eden ekip, finalde de EDward Gaming'i geçmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı. 2018 LPL Bahar Mevsimi, Uzi'nin şampiyonluk yaşadığı ilk mevsim oldu.

LPL'de zoru başardıktan sonra gözler MSI'ya çevrildi. En başında beri MSI 2018'in tek bir favorisi vardı. KING-ZONE DragonX varken RNG dahil hiçbir ekibe şampiyonluk şansı verilmiyordu. Grup Aşaması'ndan bu güne kadar olan süreç ise bunun tam tersini kanıtladı. Royal Never Give Up, turnuva başlangıcından itibaren performansını arttırmış ve finale oldukça formda çıkmıştı. KING-ZONE tarafıysa ilk günden itibaren belirli sıkıntılar yaşamış ve bunları yeterince çözememişti. Durum böyle olunca Royal Never Give Up finale yüksek bir özgüven ile çıktı. Bu yüksek özgüven de temiz bir zafer ve MSI 2018 şampiyonluğuyla taçlandı.