MSI CEO'su Sheng-Chang Chiang talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti!

MSI oyuncu bilgisayarları anlamında birçok firmayla rekabet edebilen bir şirket. Şirketin hedeflerine ulaşmasında ise kritik rolü MSI CEO'su Sheng-Chang Chiang üstleniyordu. MSİ'ın başkanı olan Chiang, bu kez yaptığı herhangi bir açıklama ile değil, herkesi üzen ölüm haberiyle gündeme geldi.

MSİ CEO'SU SHENG-CHANG CHİANG HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Geçtiğimiz nisan ayında MSI'ın başına getirilen Sheng-Chang Chiang, tayvan medyasının iddialarına göre talihsiz bir olay sonucu bizlere veda etti. MSİ'ın genel merkezindeki bir binanın 7.katında bulunan Chiang, buradan şirketin otoparkına düştü. Olay yerine gelenler, ünlü CEO'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

MSİ tarafından doğrulanan ölüm haberi, MSİ'yı olduğu kadar teknoloji ile içli dışlı birçok kişiyi yasa boğdu. Tayvan polisi ise olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir ipucu bulmak için soruşturma başlattı. Ancak ne yetkililer, ne MSİ ne de ünlü CEO'nun ailesi olayın nasıl yaşandığına dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı. MSİ ise bir hafta boyunca resmi Twitter hesabındaki logosunu 'sağlık sorunları nedeniyle' vefa eden CEO'sunun anısına değiştirme kararı aldı.

Nous changeons notre logo une semaine en mémoire de notre PDG, M. Charles Chiang, décédé ce lundi 7 juillet pour des raisons de santé. Charles a travaillé dans l'entreprise pendant plus de 20 ans et a contribué de manière exceptionnelle au développement de MSI. RIP Charles. — MSI (@msifrance) July 8, 2020



